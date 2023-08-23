«Турция, Южная Корея, Африка»: Туроператоры рассказали о летнем отдыхе россиян
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что в этом году сильно возросла популярность Африки и Южной Кореи среди россиян.
Турция в этом году лихорадочно повышала цены для туристов, что дало шанс новым направлениям, включая Африку и Южную Корею, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Основной статистической загадкой этого сезона будет, сколько туристов получит Турция. Лихорадочный был сезон, цены взлетали, потом понижались. Есть направления, которые массово потеряли туристов – Греция, Испания, Кипр. Есть страны, которые получили заслуженное количество – те же страны Ближнего Востока. А Китай, например, только осенью вступит в дело. Мы надеялись, что у турков будут более разумные аппетиты, что мы отправим больше россиян. Но получилось так, как получилось. Зато выстрелили другие направления, например, Южная Корея показала очень хороший рост. Африка была на хороших тонах из-за форума», - рассказал он.
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов в пресс-центре НСН подчеркнул, что семейный отдых в Турции пока нечем заменить.
«Черное море немного подводит, тут и логистика, и размещение немножко страдает. Турция хоть и дорогая в этом году, она все равно фаворит для семейного отдыха. Заменить ее пока, к сожалению, нечем. Все зависит от сезона еще», - добавил он.
Российские туроператоры также ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз только к следующему летнему сезону, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
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