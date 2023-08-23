«До 55 тысяч»: Названа средняя стоимость проживания на черноморских курортах

В отелях на Черноморском побережье цена за ночь проживания доходила до 55 тысяч рублей в августе, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в пресс-центре НСН.

«В частном секторе в августе ночь проживания на Черноморском побережье стоила от четырех до семи тысяч рублей. Это частный сектор, в доме каком-то. А в отелях доходило до 55 тысяч рублей за номер. В среднем от 12 до 18 тысяч рублей – это уровень в четыре и пять звезд», - рассказал он.

Турция в этом году лихорадочно повышала цены для туристов, что дало шанс новым направлениям, включая Африку и Южную Корею, заявил ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

