пресс-конференции

Итоги летнего туристического сезона 2024: как отдохнули россияне?

Новости конференции
28 августа 17:35«Скидок не будет»: Россиян призвали бронировать отдых на Новый Год уже сейчас
28 августа 17:25Санатории «молодеют»: Аудитория до 40 лет все чаще интересуется отдыхом в здравницах
28 августа 17:20«Крым, Ставрополь, Краснодар»: Число гостей санаториев выросло на 6%
28 августа 16:51«Драйвер роста российского туризма»: Спрос на отдых в Крыму рекордно вырос на 25%
28 августа 16:38«Россия на первом месте»: Туры по России подорожали на 40%
28 августа 16:33«Один из лучших сезонов»: Спрос россиян на путешествия вырос на 57%
28 августа 16:07«Больше 50% объемов»: Турция вновь возглавила топ стран для отдыха россиян
28 августа 15:56«Провожаем космонавтов»: В России появились туры на Байконур
28 августа 15:48«Италия, Испания, Франция»: Назван топ-5 популярных у россиян стран Европы
28 августа 15:21«Пересменка туристов»: Отечественные курорты приняли на 15% больше отдыхающих

28.08.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона 2024: как отдохнули россияне?»

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО: СМОТРЕТЬ

Сезон летних отпусков походит к концу, а значит самое время подводить его итоги. Туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Китай у россиян в 2024 году. По прогнозам АТОР, летом 2024 года российские туристы планировали совершить 5,6 млн турпоездок за рубеж, что на 16,5% больше, чем годом ранее (4,8 млн). Согласно опубликованным данным Пограничной службы ФСБ России, всего на прямых рейсах из страны вылетели за полгода почти 7,8 млн человек, что на 17,7% больше, чем в 2023 году (6,6 млн). Также эксперты утверждают, что этим летом россияне ездили в путешествия на 10% чаще, чем в прошлом году.

Участники пресс-конференции:

  • Вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин;
  • Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;
  • Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
  • Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов;
  • Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян;
  • Управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Чем запомнился россиянам этот летний сезон?
  • Оправдались ли ожидания туристов и туроператоров этим летом?
  • Куда туристы из России больше всего бронировали туры?
  • По каким туристическим направлениям наблюдается явное снижение турпотока?
  • Какие появились новые направления этим летом?
  • Какие нововведения были сделаны на госуровне в туристическом секторе?
  • Какова была средняя стоимость ночи проживания на черноморском направлении летом 2024?
  • Какие тренды оздоровительного туризма были отмечены в этом летнем сезоне?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова

партнеры

пресс-конференции