28.08.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона 2024: как отдохнули россияне?»
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Сезон летних отпусков походит к концу, а значит самое время подводить его итоги. Туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Китай у россиян в 2024 году. По прогнозам АТОР, летом 2024 года российские туристы планировали совершить 5,6 млн турпоездок за рубеж, что на 16,5% больше, чем годом ранее (4,8 млн). Согласно опубликованным данным Пограничной службы ФСБ России, всего на прямых рейсах из страны вылетели за полгода почти 7,8 млн человек, что на 17,7% больше, чем в 2023 году (6,6 млн). Также эксперты утверждают, что этим летом россияне ездили в путешествия на 10% чаще, чем в прошлом году.
Участники пресс-конференции:
- Вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин;
- Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;
- Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов;
- Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян;
- Управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Чем запомнился россиянам этот летний сезон?
- Оправдались ли ожидания туристов и туроператоров этим летом?
- Куда туристы из России больше всего бронировали туры?
- По каким туристическим направлениям наблюдается явное снижение турпотока?
- Какие появились новые направления этим летом?
- Какие нововведения были сделаны на госуровне в туристическом секторе?
- Какова была средняя стоимость ночи проживания на черноморском направлении летом 2024?
- Какие тренды оздоровительного туризма были отмечены в этом летнем сезоне?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8