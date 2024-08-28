28.08.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона 2024: как отдохнули россияне?»

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Сезон летних отпусков походит к концу, а значит самое время подводить его итоги. Туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Китай у россиян в 2024 году. По прогнозам АТОР, летом 2024 года российские туристы планировали совершить 5,6 млн турпоездок за рубеж, что на 16,5% больше, чем годом ранее (4,8 млн). Согласно опубликованным данным Пограничной службы ФСБ России, всего на прямых рейсах из страны вылетели за полгода почти 7,8 млн человек, что на 17,7% больше, чем в 2023 году (6,6 млн). Также эксперты утверждают, что этим летом россияне ездили в путешествия на 10% чаще, чем в прошлом году.

Участники пресс-конференции:

Вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин;

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов;

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян;

Управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.



В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Чем запомнился россиянам этот летний сезон?

Оправдались ли ожидания туристов и туроператоров этим летом?

Куда туристы из России больше всего бронировали туры?

По каким туристическим направлениям наблюдается явное снижение турпотока?

Какие появились новые направления этим летом?

Какие нововведения были сделаны на госуровне в туристическом секторе?

Какова была средняя стоимость ночи проживания на черноморском направлении летом 2024?

Какие тренды оздоровительного туризма были отмечены в этом летнем сезоне?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



