«Один из лучших сезонов»: Спрос россиян на путешествия вырос на 57%
В этом году спрос российских отдыхающих на путешествия вырос на 57%, сказала в пресс-центре НСН Любовь Воронина.
В этом году у российских туристов в 2,5 раза вырос спрос на летние туры в Таиланд и Китай, сказала в пресс-центре НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.
«Этот сезон стал одним из лучших за последние годы. Спрос увеличился на 57%. Плюс к увеличению спроса увеличилась глубина продаж. Хочу отметить рост в 2,5 раза по летнему Таиланду и Китаю. Также появился Вьетнам. Кроме того, в два раза увеличились бронирования по Катару, также вырос спрос на Индонезию. В восемь раз упал спрос на Тунис, так как нет прямых авиарейсов», - сказала собеседница НСН.
Ранее в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что на первом месте по популярности у российских туристов стоит Турция, на втором расположились ОАЭ, тройку замыкает Китай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru