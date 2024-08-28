«Россия на первом месте»: Туры по России подорожали на 40%
Спрос на туры по России в этом году вырос на 40%, их стоимость также увеличилась на 40%, сказала в пресс-центре НСН Любовь Воронина.
Средний чек на Турцию вырос на 20%, средняя стоимость турпакета составляет 230 тысяч рублей, сказала в пресс-центре НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.
«Россия занимает первое место, порядка 40% бронирований от всего объема. Средний чек вырос на 40%. Это один из самых высоких показателей среди остальных стран. На втором месте - Турция, порядка 30% продаж. Средний чек вырос на 20%, в среднем 230 тысяч рублей за турпакет. Египет вырос по стоимости на 20%», - сказала собеседница НСН.
Ранее председатель НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что туры по Золотому кольцу России доступны россиянам круглый год, при этом туроператоры готовы предложить множество маршрутов с разным числом городов.
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