«Драйвер роста российского туризма»: Спрос на отдых в Крыму рекордно вырос на 25%
Спрос на отдых в Крыму в этом году рекордно вырос на 25%, сказал в пресс-центре НСН Алексан Мкртчян.
Крымские отельеры в этом году либо не сильно подняли цены, либо вообще не подняли, что привлекло туристов, сказал в пресс-центре НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«Лето вышло хорошим. Драйвер роста российского туризма - Крым, потому что крымские отельеры либо не подняли цены с прошлого года, либо подняли незначительно (на 10-12%). По Крыму рост 25% по сравнению с прошлым годом. Ни один российский регион даже не приблизился к этим цифрам. Все российские регионы подняли цены. В Калининградской области, например, отельеры подняли цены до 15-20 тысяч рублей в сутки за простой номер без завтрака. В этом году почти все отели Сочи превысили планку в 50 тысяч рублей в сутки за стандартный номер. Загрузка 90% точно есть. Крым недозагружен. Он является единственным регионом России, где загрузка не превышает 70%», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что турпоток россиян в Крым вырос, поскольку граждане адаптировались к рискам, связанным со спецоперацией, также отдых на полуострове стоит дешевле, чем на курортах Краснодарского края.
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