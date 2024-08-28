Санатории «молодеют»: Аудитория до 40 лет все чаще интересуется отдыхом в здравницах
Последние два-три года появился тренд на санатории, в которых помогают поправить ментальное и психическое здоровье, сказал в пресс-центре НСН Михаил Данилов.
В санатории все чаще приезжают гости в возрасте от 30 до 40 лет, заявил в пресс-центре НСН медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
«Последние пять лет мы видим расширение аудитории санаторно-курортного сегмента. Наблюдается рост внимания к санаториям среди молодой аудитории. Это тенденция. Мы видим смещение среднего возраста с 60 до 50 лет. Все больше гостей в возрасте с 30 до 40 лет. С этим связана тенденция все большего числа отдыхающих с детьми. Отрасль предлагает специальные туры. Последние два-три года мы видим тренд по направлению ментального и психического здоровья», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-психиатр, психотерапевт, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне перестали бояться обращаться за помощью к психотерапевтам, отсюда и рекордное число диагнозов.
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