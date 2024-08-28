«Пересменка туристов»: Отечественные курорты приняли на 15% больше отдыхающих
28 августа 202415:21
Александра Веснина
Сегодня происходит «пересменка» туристов перед бархатным сезоном: одни уезжают, другие еще не приехали, сказал НСН Юрий Барзыкин.
Отечественные курорты в этом году приняли на 15% больше россиян, чем в прошлом, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
«У нас могут быть промежуточные итоги, потому что сезон не заканчивается. Сейчас идет пересменка перед бархатным сезоном: одни уже уезжают, другие еще не приехали. Это влияет и на внутренний рынок, и в меньшей степени на выездной. По оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, летом должно было отдохнуть 44 миллиона россиян. Статистика - вещь интересная, но объективно рост в среднем по стране порядка 15%», - сказал собеседник НСН.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Таиланд стал очень модным благодаря отличному сервису и люксовым отелям, в зимний сезон это направление растет очень бурными темпами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru