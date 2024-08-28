«Больше 50% объемов»: Турция вновь возглавила топ стран для отдыха россиян

По его словам, российские туристы открыли для себя новое направление - Марокко.



«Египет в прошлом году был на третьем месте, в этом году опустился до шестого. Это связано с ограничением по перевозке, а также с неспокойной обстановке на Ближнем Востоке. С Египтом наравне продается Венесуэла. Что касается новинок, то в этом году россияне попробовали Марокко. Национальный перевозчик летает три раза в неделю. Это направление хорошо тем, что можно совместить как экскурсионные туры в Касабланку и Маракеш, тек и пляжные тури в Агадир», - сказал эксперт.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что прямые перелеты между Россией и Иорданией всколыхнут рынок, однако спрос на это направление среди россиян будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.

