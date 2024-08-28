«Больше 50% объемов»: Турция вновь возглавила топ стран для отдыха россиян
Турция остается бессменным лидером у российских туристов, занимая более половины объемов отдыхающих, сказал в пресс-центре НСН Воскан Арзуманов.
На первом месте по популярности у российских туристов стоит Турция, на втором расположились ОАЭ, тройку замыкает Китай, заявил в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«Если мы говорим о выездном туризме, то лидером как была, так и остается Турция. Занимает она у нас чуть больше половины объемов. Турки прогадали с ранним бронированием, поэтому у них отели не до конца загружены были в июне-июле, они присылали турагентствам какие-то скидки. Ранее бронирование не оправдало ожиданий. «Аэрофлот» впервые обогнал по объему чартерные перевозки, по авиаперевозке он занимает больше половины турецкого рынка. На втором месте у нас традиционно Арабские Эмираты, они занимают около 15%. В этом году немного сдали свои позиции. Это связано с тем, что раньше зима и лета были одинаковы по объемам перевозки, а в этом году летом перевозка в Эмираты сократилась. Зато прибавился Китай, он вышел на твердое третье место. Это благодаря «Аэрофлоту», который наращивает объемы перевозок на Хайнань. Это не предел. Китай уже наступает на пятки ОАЭ. На четвертом месте у нас Таиланд, который достаточно популярен у наших граждан, которые живут в Сибири. Также хотелось бы отметить «обрусевшие» Мальдивы. После пандемии они сильно полюбились россиянам. Раньше Мальдивы считались экзотикой, сейчас туда летает и средний класс. Это направление можно назвать массовым», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российские туристы открыли для себя новое направление - Марокко.
«Египет в прошлом году был на третьем месте, в этом году опустился до шестого. Это связано с ограничением по перевозке, а также с неспокойной обстановке на Ближнем Востоке. С Египтом наравне продается Венесуэла. Что касается новинок, то в этом году россияне попробовали Марокко. Национальный перевозчик летает три раза в неделю. Это направление хорошо тем, что можно совместить как экскурсионные туры в Касабланку и Маракеш, тек и пляжные тури в Агадир», - сказал эксперт.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что прямые перелеты между Россией и Иорданией всколыхнут рынок, однако спрос на это направление среди россиян будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.
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