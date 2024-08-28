«Провожаем космонавтов»: В России появились туры на Байконур
В рамках тура на Байконур туристы смогут помахать настоящим космонавтам рукой прямо перед запуском на орбиту, рассказал НСН Воскан Арзуманов.
Туристы могут заказать тур на Байконур и помахать рукой космонавтом перед их отправкой в космос, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«У нас появилась новинка для внутреннего туризма, её ввели буквально в этом месяце. Эта фишка называется «провожаем космонавтов». Это путешествия на Байконур и «Восточный». На Байконуре два раза в год запускают космонавтов, в рамках тура им можно будет помахать рукой прямо перед запуском. В сентябре вот планируется один запуск космонавтов, следующий - весной. Группа желающих отправиться туда набирается очень быстро, будет интересно. Как только мы запустили этот продукт, у нас появилось много заявок сразу, видно, что людям очень интересна тема, связанная с космосом», - сказал собеседник НСН.
Ранее компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX открыла бронирование мест для полетов в космос. В свою очередь певец и композитор Юрий Лоза в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не хотел бы лично отправиться в космос, поскольку подобные полеты связаны с перегрузками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Павла Дурова доставили в суд
- СМИ: Актер Роман Мадянов был экстренно госпитализирован
- Захарова: Запад, по сути, спонсирует терроризм
- Адвокат Алешкин: После освобождения Дурова Telegram может быть уязвим
- Уоррен Баффет готовится к масштабному кризису в США
- Продюсер Бабичев назвал самых эпатажных артистов России
- Франция отказала двум российским паралимпийцам в выдаче виз на Игры в Париже
- СМИ: Во Франции в розыск объявили брата Павла Дурова
- Советский мультфильм «Мама для мамонтенка» получит продолжение
- Росздравнадзор проверит данные о камерах у гинеколога в уфимской больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru