«Италия, Испания, Франция»: Назван топ-5 популярных у россиян стран Европы

«Традиционный топ-5 европейских стран: Италия, Испания, Франция, Греция, Кипр. Чуть-чуть туда можно добавить Болгарию. Ужесточились визовые формальности. Сейчас, чтобы получить шенгенскую визу, можно прождать от 45 рабочих дней. Это касается той же самой Италии, которая считается одной из самых лояльных стран, которая выдает визы. Далеко не все европейские страны готовы давать аккредитацию туроператорам. От TEZ TOUR, например, можно подать на визу в Грецию, Болгарию и на Кипр», - сказал собеседник НСН.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

