22.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги года автомобильной индустрии. Какие машины смогут приобрести россияне в 2023 году?»

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов, сообщили СМИ в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет, в основном это дорогие китайские модели. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на один месяц. Параллельный импорт автомобилей покрыть спрос россиян пока не может, а внутреннее производство «иностранцев», в частности китайских брендов, увеличивается медленно. Дефицит новых машин в следующем году может достичь 1 млн штук, предполагают эксперты.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко;

Автоэксперт Илья Ушаев.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Есть ли вероятность возвращения обратно в Россию «сбежавших» автопроизводителей?

Как происходит импортозамещение автомобилей сегодня?

Какие марки авто на рынке наиболее доступны?

Какие авто новинки ожидают Россию в ближайшее время?

Какова ситуация на вторичном авто рынке?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



