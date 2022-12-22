В «АВТОDOM Подписка» заявили, что в России нет конкурентов китайским автомобилям

Единственные конкуренты китайским авто на российском рынке – это новые китайские машины, которые еще не доехали на территорию страны, отметил в эфире НСН Максим Шишко. 

Конкурентов китайским автомобилям на российском рынке нет, даже отечественные бренды по большей части «китайские», так как в России умеют производить далеко не все компоненты, рассказал генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

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«На нашем рынке – никто, только новые китайские бренды, которые сюда еще не приехали. Это, в том числе, премиальные бренды. Мы сейчас ведем переговоры с рядом компаний, но они проходят не очень быстро – по понятным причинам, связанным с рисками. Заинтересованность и потенциальный спрос на них есть. По качеству – а я их тестировал – они соответствуют и даже превосходят некоторые ожидания, именно в премиальном сегменте. Так что конкурентов китайским машинам нет, и даже наши отечественные бренды – они по большей части «китайские», потому что далеко не все компоненты, особенно в электронике, мы умеем производить. Надо надеяться, что потепление в политической ситуации позволит самым рисковым брендам возвращаться в Россию. Потому что на одних китайских, иранских и российских брендах мы не сможем приблизиться даже к миллиону автомобилей (по продажам в год - прим. НСН)», - сказал Шишко.

Ранее Максим Шишко в пресс-центре НСН отмечал, что китайцы опасаются «активничать» на российском рынке, особенно выводить на него премиальные бренды. По его словам, это те автомобили, которые китайцы планируют поставлять на европейский и американский рынки, а если они будут выводить их в Россию, то против Китая могут ввести экспортные ограничения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАвтомобили
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