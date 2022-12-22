Гендиректор АВТОDOM Подписка заявил о повышении цен на автомобили на 40%
Цены на автомобили премиального сегмента выросли на 70%, китайские бренды тоже подняли цены, отметил в эфире НСН Максим Шишко.
Цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, по некоторым брендам они выросли в два раза, рассказал генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.
«Цены выросли от 40% и выше, по некоторым брендам – 70%, в два раза. Даже те бренды, которые не покидали Россию, тоже подняли цены. Китайцы выросли на 40-50%. То, что мы наблюдаем, очень сильно зависит от брендов, но и в премиальном сегменте цены выросли на 70%. Все достаточно сильно уравнялось, это связано с рядом факторов, прежде всего с неопределенностью, с осложнением логистики», - сказал Шишко.
В свою очередь автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН также отметил, что цены на автомобили за 2022 год кратно возросли. При этом он указал, что рынок подержанных автомобилей от 1 млн до 3 млн рублей почти полностью «вымер».
«Рынок подержанных автомобилей от 1 млн до 3 млн рублей практически полностью вымер. Люди либо выбирают автомобили стоимостью до миллиона, либо покупают автомобили за границей стоимостью больше 3 млн. Ценники реально сильно поднялись. В салонах официального дилера «Лады» Vesta стоит 2,7 млн рублей, хотя изначально ее ценник был 700 тысяч рублей… И люди даже этим интересуются», - резюмировал Ушаев.
Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» сообщало, что на российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Аксенов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму
- Володин: Госдума приняла рекордные 653 закона за год
- В Ростовской области нашли и уничтожили упавший разгонный блок ракеты
- СМИ: Российские бойцы взяли позиции солдат ВСУ и захватили троих пленных
- Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива
- СМИ: Конгресс США приостановил продвижение в сенате обещанной Киеву помощи
- СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения
- Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения
- Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции
- Российское посольство в США потребовало прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru