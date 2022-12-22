Гендиректор АВТОDOM Подписка заявил о повышении цен на автомобили на 40%

Цены на автомобили премиального сегмента выросли на 70%, китайские бренды тоже подняли цены, отметил в эфире НСН Максим Шишко. 

Цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, по некоторым брендам они выросли в два раза, рассказал генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

«Цены выросли от 40% и выше, по некоторым брендам – 70%, в два раза. Даже те бренды, которые не покидали Россию, тоже подняли цены. Китайцы выросли на 40-50%. То, что мы наблюдаем, очень сильно зависит от брендов, но и в премиальном сегменте цены выросли на 70%. Все достаточно сильно уравнялось, это связано с рядом факторов, прежде всего с неопределенностью, с осложнением логистики», - сказал Шишко.

В АВТОDOM Подписка указали на падение рынка авто в 2,5 раза в 2022 году

В свою очередь автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН также отметил, что цены на автомобили за 2022 год кратно возросли. При этом он указал, что рынок подержанных автомобилей от 1 млн до 3 млн рублей почти полностью «вымер».

«Рынок подержанных автомобилей от 1 млн до 3 млн рублей практически полностью вымер. Люди либо выбирают автомобили стоимостью до миллиона, либо покупают автомобили за границей стоимостью больше 3 млн. Ценники реально сильно поднялись. В салонах официального дилера «Лады» Vesta стоит 2,7 млн рублей, хотя изначально ее ценник был 700 тысяч рублей… И люди даже этим интересуются», - резюмировал Ушаев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» сообщало, что на российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияАвтомобили
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