Гендиректор АВТОDOM Подписка заявил о повышении цен на автомобили на 40%

Цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, по некоторым брендам они выросли в два раза, рассказал генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

«Цены выросли от 40% и выше, по некоторым брендам – 70%, в два раза. Даже те бренды, которые не покидали Россию, тоже подняли цены. Китайцы выросли на 40-50%. То, что мы наблюдаем, очень сильно зависит от брендов, но и в премиальном сегменте цены выросли на 70%. Все достаточно сильно уравнялось, это связано с рядом факторов, прежде всего с неопределенностью, с осложнением логистики», - сказал Шишко.