«Все, что произведут – продадут!»: Гендиректор АВТОDOM об автомобилях «Москвич»

Все автомобили «Москвич», которые соберут на заводе, будут проданы, в том числе по государственным контрактам, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

«При текущем рынке 3 миллиона рублей за «Москвич 3» - нормальная цена. Красивый бренд, на самом деле JAC неплохой производитель. Машина симпатичная. Вопрос в другом. Они заявили 15 или 20 тысяч автомобилей, пока собрали 600… Логистика машинокомплектов – это тоже узкое место. Их нужно завезти в таких больших объемах, потом их здесь собрать – нужно, чтобы хватило компонентов и в Китае, и мощностей по логистике. Так что все «Москвичи», которые будут собраны, скорее всего будут и проданы – в том числе по госконтрактам: в Москве есть потребность у парка каршерингов и такси, у парка муниципальных органов, у госкорпораций. Потенциал у продажи этого бренда. На уровне цен на «Ладу» прайс не кажется умопомрачительным. Скорее, вопрос в объемах. Все, что произведут – продадут», - сказал Шишко.