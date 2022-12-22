«Все, что произведут – продадут!»: Гендиректор АВТОDOM об автомобилях «Москвич»
У парка каршерингов и такси в Москве есть потребность в автомобилях, в них нуждаются также муниципальные органы и госкорпорации, отметил в эфире НСН Максим Шишко.
Все автомобили «Москвич», которые соберут на заводе, будут проданы, в том числе по государственным контрактам, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.
«При текущем рынке 3 миллиона рублей за «Москвич 3» - нормальная цена. Красивый бренд, на самом деле JAC неплохой производитель. Машина симпатичная. Вопрос в другом. Они заявили 15 или 20 тысяч автомобилей, пока собрали 600… Логистика машинокомплектов – это тоже узкое место. Их нужно завезти в таких больших объемах, потом их здесь собрать – нужно, чтобы хватило компонентов и в Китае, и мощностей по логистике. Так что все «Москвичи», которые будут собраны, скорее всего будут и проданы – в том числе по госконтрактам: в Москве есть потребность у парка каршерингов и такси, у парка муниципальных органов, у госкорпораций. Потенциал у продажи этого бренда. На уровне цен на «Ладу» прайс не кажется умопомрачительным. Скорее, вопрос в объемах. Все, что произведут – продадут», - сказал Шишко.
В свою очередь автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН отметил, что цены на автомобиль «Москвич» достаточно дорогие и указал, что при цене в 1 млн этот автомобиль имел бы конкурентные преимущества.
«Считаю, что для эконом-сегмента это дорогой прайс, особенно если учесть, что 99% населения России получает зарплату от 30 до 50 тысяч рублей. Все ждали ценника в один миллион, и это реально цена, за которую «Москвич» был бы конкурентен. Да и 2,7 млн рублей за «Ладу» - перебор притом, что китайские кроссоверы стоят 2 млн с копейками, а некоторые и меньше», - резюмировал Ушаев.
Ранее сообщалось, что автомобиль «Москвич 3» будет доступен в продаже по цене от 1,97 млн рублей. В Telegram-канале автопроизводителя отмечалось, что «Москвич 3» будет представлен в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом.
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