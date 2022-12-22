Гендиректор «АВТОDOM Подписка» предрек подорожание китайских авто на 5-10%

«Китайцы опасаются активничать на российском рынке, особенно - выводить сюда премиальные бренды: это те автомобили, которые китайцы планируют поставлять на европейский и американский рынки, а активное участие у нас здесь может вылиться для них в экспортные ограничения там. Те бренды, которые у нас уже присутствуют, тоже не спешат выводить новые модели и наращивать объемы. Экономически потенциал для снижения цены есть, но они докупают риски, и мы в итоге платим больше. Политически потенциала снижения цен пока не видно. Но при росте курса официальные китайские импортеры, я думаю, не будут сильно поднимать цены – потенциал не больше 5-10%», - сказал Шишко.

Он отметил, что в 2022 году продажи «китайцев» по объему упали год к году, хотя общая доля выросла. Шишко подчеркнул, что в следующем году продажи китайских автомобилей в России должны вырасти.

«У китайских автомобилей доля на российском рынке сейчас порядка 15%. Это 120-130 тысяч автомобилей: где-то 25 тысяч Geely, около 20 тысяч Haval, чуть больше Chery, дальше идут более мелкие бренды. Думаю, в следующем году продажи китайских машин у нас вырастут: в этом году продажи «китайцев» по объему упали год к году, хотя общая доля и выросла», - резюмировал Шишко.

Ранее автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН отмечал, что китайцы завозят на российский рынок свои автомобили и сильно завышают цены. По его словам, те авто, которые в Китае стоят $10-15 тысяч, в России продают от $35 тысяч.

