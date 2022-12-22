«Вопрос доверия»: Названы плюсы «серого» импорта автомобилей

«Год был непростой. Я и мои партнеры – сообщество неофициальных дилеров, скажем так – смогли наладить достаточно плотно параллельный импорт из Азии и Европы. Америка продолжает подъезжать. Причем речь идет не только об автомобилях с пробегом 3-5 лет, но и о новых машинах. Если говорить про Китай, разрабатывается русификация меню, адаптируем под российский рынок. Спрос на машину у нас лично есть, и он вырос. Во главе угла сейчас – вопрос доверия. Благодаря блогерам по автомобильной тематике народ спокойно покупает автомобили у «серых» дилеров по приемлемым ценам. Если вы говорите, что «Лада» стоит под 3 млн, то Chevrolet Captiva мы этим летом продавали по 2,25 млн рублей. Да, это ОАЭ, и собственник должен сам адаптировать, но люди берут», - сказал Тихомиров.

Ранее автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН отмечал, что китайцы завозят на российский рынок свои автомобили и сильно завышают цены. По его словам, те авто, которые в Китае стоят $10-15 тысяч, в России продают от $35 тысяч.

