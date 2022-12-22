«Вопрос доверия»: Названы плюсы «серого» импорта автомобилей
Многие неофициальные дилеры смогли плотно наладить параллельный импорт из Азии и Европы, отметил в эфире НСН автоблогер Александр Тихомиров.
Россияне спокойно покупают автомобили у неофициальных дилеров по приемлемым ценам, но, прежде всего, здесь стоит вопрос доверия, рассказал специалист по параллельному импорту, автоблогер Александр Тихомиров в пресс-центре НСН.
«Год был непростой. Я и мои партнеры – сообщество неофициальных дилеров, скажем так – смогли наладить достаточно плотно параллельный импорт из Азии и Европы. Америка продолжает подъезжать. Причем речь идет не только об автомобилях с пробегом 3-5 лет, но и о новых машинах. Если говорить про Китай, разрабатывается русификация меню, адаптируем под российский рынок. Спрос на машину у нас лично есть, и он вырос. Во главе угла сейчас – вопрос доверия. Благодаря блогерам по автомобильной тематике народ спокойно покупает автомобили у «серых» дилеров по приемлемым ценам. Если вы говорите, что «Лада» стоит под 3 млн, то Chevrolet Captiva мы этим летом продавали по 2,25 млн рублей. Да, это ОАЭ, и собственник должен сам адаптировать, но люди берут», - сказал Тихомиров.
Ранее автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН отмечал, что китайцы завозят на российский рынок свои автомобили и сильно завышают цены. По его словам, те авто, которые в Китае стоят $10-15 тысяч, в России продают от $35 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины
- На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание
- Аксенов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму
- Володин: Госдума приняла рекордные 653 закона за год
- В Ростовской области нашли и уничтожили упавший разгонный блок ракеты
- СМИ: Российские бойцы взяли позиции солдат ВСУ и захватили троих пленных
- Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива
- СМИ: Конгресс США приостановил продвижение в сенате обещанной Киеву помощи
- СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения
- Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru