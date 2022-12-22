«Сильно пиарят»: Автоэксперт о китайских автомобилях в России

«Сами китайцы ездят на автомобилях стоимостью выше $50 тысяч и к нам особо не завозят. Там автомобили продаются даже со скидками от государства. А нам завозят то, что мы видим на рынке: это известные бренды на рынке, их сильно пиарят. Но в Китае они стоят $10-15 тысяч, а здесь россиянам их продают от $35 тысяч», - сказал Ушаев.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН отмечал, что цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, а по некоторым брендам они выросли в два раза.

