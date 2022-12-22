«Сильно пиарят»: Автоэксперт о китайских автомобилях в России
Китайцы сильно завышают цены на свои авто и пиарят собственные недорогие бренды в России, отметил в эфире НСН Илья Ушаев.
Китайцы завозят на российский рынок свои автомобили и сильно завышают цены, те авто, которые в Китае стоят $10-15 тысяч, в России продают от $35 тысяч, рассказал автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.
«Сами китайцы ездят на автомобилях стоимостью выше $50 тысяч и к нам особо не завозят. Там автомобили продаются даже со скидками от государства. А нам завозят то, что мы видим на рынке: это известные бренды на рынке, их сильно пиарят. Но в Китае они стоят $10-15 тысяч, а здесь россиянам их продают от $35 тысяч», - сказал Ушаев.
Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН отмечал, что цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, а по некоторым брендам они выросли в два раза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины
- На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание
- Аксенов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму
- Володин: Госдума приняла рекордные 653 закона за год
- В Ростовской области нашли и уничтожили упавший разгонный блок ракеты
- СМИ: Российские бойцы взяли позиции солдат ВСУ и захватили троих пленных
- Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива
- СМИ: Конгресс США приостановил продвижение в сенате обещанной Киеву помощи
- СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения
- Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru