«Сильно пиарят»: Автоэксперт о китайских автомобилях в России

Китайцы сильно завышают цены на свои авто и пиарят собственные недорогие бренды в России, отметил в эфире НСН Илья Ушаев. 

Китайцы завозят на российский рынок свои автомобили и сильно завышают цены, те авто, которые в Китае стоят $10-15 тысяч, в России продают от $35 тысяч, рассказал автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.

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«Сами китайцы ездят на автомобилях стоимостью выше $50 тысяч и к нам особо не завозят. Там автомобили продаются даже со скидками от государства. А нам завозят то, что мы видим на рынке: это известные бренды на рынке, их сильно пиарят. Но в Китае они стоят $10-15 тысяч, а здесь россиянам их продают от $35 тысяч», - сказал Ушаев.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН отмечал, что цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, а по некоторым брендам они выросли в два раза.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияАвтомобили
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