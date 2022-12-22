В АВТОDOM Подписка указали на падение рынка авто в 2,5 раза в 2022 году

«Самые пессимистичные прогнозы, которые мы делали в конце I квартала этого года, сбылись. Этот год закроется на уровне 650-700 тысяч новых автомобилей. Это, фактически, падение в 2,5 раза. Пока потенциала большого на то, что в 2023 году ситуация улучшится, нет. Возможно будет корректировка за счет отечественных брендов, но несущественная. Это связано не только со сложностью поставок, очень сильно повлиял спрос. Платежеспособность снижается, уверенность в долгосрочном планировании у населения падает и приоритеты потенциальных покупателей смещаются в сторону чего-то более жизненно важного, чем автомобиль», - сказал Шишко.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» сообщало, что на российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60.

