В АВТОDOM Подписка указали на падение рынка авто в 2,5 раза в 2022 году
В этом году в России было выпущено порядка 650-700 тысяч новых автомобилей, отметил в эфире НСН Максим Шишко.
Российский автомобильный рынок в 2022 году упал в 2,5 раза, такое падение связано не только со сложностью поставок, но и со снижением спроса, рассказал генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.
«Самые пессимистичные прогнозы, которые мы делали в конце I квартала этого года, сбылись. Этот год закроется на уровне 650-700 тысяч новых автомобилей. Это, фактически, падение в 2,5 раза. Пока потенциала большого на то, что в 2023 году ситуация улучшится, нет. Возможно будет корректировка за счет отечественных брендов, но несущественная. Это связано не только со сложностью поставок, очень сильно повлиял спрос. Платежеспособность снижается, уверенность в долгосрочном планировании у населения падает и приоритеты потенциальных покупателей смещаются в сторону чего-то более жизненно важного, чем автомобиль», - сказал Шишко.
Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» сообщало, что на российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60.
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