Автоэксперт заявил о всплеске спроса россиян на авто перед Новым годом

«Я не предвижу, что рынок будет как-то снижать цену. Скорее всего, будет удорожание… И сейчас на фоне роста доллара люди бросились покупать хоть что-то, чтобы не потерять свои деньги… Такой тренд в последние 2-3 дня фиксируют и в нашей компании, и наши партнеры. Бурный всплеск связан либо с Новым годом, либо с ростом доллара…», - сказал Ушаев.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН отмечал, что цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, а по некоторым брендам они выросли в два раза.

