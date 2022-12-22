Автоэксперт заявил о всплеске спроса россиян на авто перед Новым годом
Цены на автомобили вряд ли будут снижаться, вероятнее всего стоит ждать лишь подорожания, отметил в эфире НСН Илья Ушаев.
На фоне роста доллара россияне бросились покупать хоть что-то, в частности автомобили, чтобы не потерять свои деньги, рассказал автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.
«Я не предвижу, что рынок будет как-то снижать цену. Скорее всего, будет удорожание… И сейчас на фоне роста доллара люди бросились покупать хоть что-то, чтобы не потерять свои деньги… Такой тренд в последние 2-3 дня фиксируют и в нашей компании, и наши партнеры. Бурный всплеск связан либо с Новым годом, либо с ростом доллара…», - сказал Ушаев.
Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН отмечал, что цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, а по некоторым брендам они выросли в два раза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Аксенов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму
- Володин: Госдума приняла рекордные 653 закона за год
- В Ростовской области нашли и уничтожили упавший разгонный блок ракеты
- СМИ: Российские бойцы взяли позиции солдат ВСУ и захватили троих пленных
- Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива
- СМИ: Конгресс США приостановил продвижение в сенате обещанной Киеву помощи
- СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения
- Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения
- Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции
- Российское посольство в США потребовало прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru