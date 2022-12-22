Автоэксперт заявил о всплеске спроса россиян на авто перед Новым годом

Цены на автомобили вряд ли будут снижаться, вероятнее всего стоит ждать лишь подорожания, отметил в эфире НСН Илья Ушаев. 

На фоне роста доллара россияне бросились покупать хоть что-то, в частности автомобили, чтобы не потерять свои деньги, рассказал автоэксперт Илья Ушаев в пресс-центре НСН.

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«Я не предвижу, что рынок будет как-то снижать цену. Скорее всего, будет удорожание… И сейчас на фоне роста доллара люди бросились покупать хоть что-то, чтобы не потерять свои деньги… Такой тренд в последние 2-3 дня фиксируют и в нашей компании, и наши партнеры. Бурный всплеск связан либо с Новым годом, либо с ростом доллара…», - сказал Ушаев.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН отмечал, что цены на автомобили в России выросли на 40% и выше, а по некоторым брендам они выросли в два раза.

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ФОТО: РИА Новости /
ТЕГИ:РоссияАвтомобили
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