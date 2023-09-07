14.09.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ипотека станет «жестче»: каких цен ждать на рынке недвижимости»

В первом полугодии 2023 года россияне заключили на 16,5% больше сделок с недвижимостью, чем за тот же период 2022 года. При этом преобладающая доля на рынке – вторичное жилье. Интерес к новостройкам при этом продолжил снижаться из-за их высокой стоимости. Сильнее всего за год средний чек вырос в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах - более чем на 50%. Так же объем выдачи ипотеки в России в августе 2023 года в сравнении с июлем увеличился на 31,5% - до 860,3 млрд рублей, это максимальный месячный результат за девять лет. При этом ЦБ РФ объявил, что с 1 октября введет новые ограничения по ипотеке: банки обяжут применять более высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам. В свою очередь Минфин планирует поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Как изменился рынок недвижимости с начала 2023 года?

Как запретительные меры по ипотеке скажутся на заемщиках?

Как изменятся ставки по ипотеке?

Каков прогноз по рынку недвижимости до конца 2023 года?

Какова ситуация с рынком аренды?

Участники пресс-конференции:



Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

