«Рынок переваривает»: Депутат Кирьянов исключил повышение ставки ЦБ

«Что касается истории после первой половины 2023 года… Статистики нет, но мы понимаем, что есть волатильность на валютном рынке, государство борется с повышением реальной инфляции… Цены растут. Ключевая ставка выросла – а это прямое экономическое указание банкам, что надо поднимать ставки по кредитам, в том числе ипотечным. Завтра планируется очередное заседание Банка России. Лично я не думаю, что завтра они примут решение увеличить ее, но это не значит, что ставка не будет повышена в этом году. Пока рынок переваривает предыдущее повышение ключевой ставки, как делается коррекция в кредитной сфере, по процентам по депозитам в банках», - сказал Кирьянов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России допускает как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение. По ее словам, регулятор не исключает целесообразность повышения ключевой ставки, а ее снижение маловероятно, передает «Радиоточка НСН».

