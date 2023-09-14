«Рынок переваривает»: Депутат Кирьянов исключил повышение ставки ЦБ
Сегодня рынок еще переваривает предыдущее повышение ключевой ставки, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
Банк России на ближайшем заседании вряд ли поднимет ставку, но это не значит, что она больше не будет повышена в этом году, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Что касается истории после первой половины 2023 года… Статистики нет, но мы понимаем, что есть волатильность на валютном рынке, государство борется с повышением реальной инфляции… Цены растут. Ключевая ставка выросла – а это прямое экономическое указание банкам, что надо поднимать ставки по кредитам, в том числе ипотечным. Завтра планируется очередное заседание Банка России. Лично я не думаю, что завтра они примут решение увеличить ее, но это не значит, что ставка не будет повышена в этом году. Пока рынок переваривает предыдущее повышение ключевой ставки, как делается коррекция в кредитной сфере, по процентам по депозитам в банках», - сказал Кирьянов.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России допускает как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение. По ее словам, регулятор не исключает целесообразность повышения ключевой ставки, а ее снижение маловероятно, передает «Радиоточка НСН».
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