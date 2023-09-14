Гильдия риэлторов призвала правительство активнее поддерживать ИЖС

«Может быть, для малых городов поддерживать любое строительство, в том числе индивидуальное жилищное строительство как специализированными застройщиками и самими людьми с точки зрения субсидирования ипотечных кредитов для этого? Думаю, что во многих малых городах не обязательно строить многоэтажное, многоквартирное жилье, особенно с учетом расширения границ этих городов и поселений. Мне кажется, что ипотека для ИЖС в малых городах могла бы быть более системно поддержана как программа. Несмотря на, в основном, поддержку строительства многоэтажных, многоквартирных домов субсидированными программами, 50% нового ежегодно вводящегося жилья – это ИЖС, которое строят сами граждане и которое никак до 2022 года не поддерживалось бюджетным субсидированием ипотеки», - сказал Апрелев.

Он отметил, что большинство россиян хотят жить именно в собственном доме на своей земле. И именно этот фактор может глобально повлиять на рождаемость, подчеркнул Апрелев.

«По всем социальным опросам, большинство людей хочет жить именно в собственном доме на своей земле. И именно этот фактор может глобально повлиять на рождаемость, чтобы в каждой семье было не 1,7 ребенка, а по 2-3 ребенка», - резюмировал Апрелев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил о важности того, что государство «повернулось лицом» к индивидуальному жилищному строительству, передает «Радиоточка НСН».

