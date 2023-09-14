Депутат Кирьянов: Государство повернулось лицом к ИЖС

«Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ не про то, что мы исключаем полностью из льготного ипотечного кредитования 15 крупнейших регионов страны. Все-таки, для небольших городов, субъектов РФ без мегаполисов, это очень важно. Даже на примере своей родной Новгородской области… У нас нет больших городов, городов миллионников, даже городов с населением в полмиллиона. Вся жизнь идет в поселениях, небольших городах», - сказал Кирьянов.

По его словам, важно, что государство «повернулось лицом» к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС).

«Здесь очень важно, что государство повернулось лицом и к индивидуальному жилищному строительству. Это то, о чем действительно долго говорили. Типовое жилищное строительство, которое будет понятно для целей выдачи льготной ипотеки, все-таки, будет занимать все больше места», - резюмировал Кирьянов.

Ранее была одобрена стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года общей стоимостью в 150 трлн рублей. Комплексный документ призван синхронизировать планы властей в различных сферах строительства — от жилищного до промышленного и транспортного. Среди задач к 2030 году — рост объемов ежегодного ввода жилья до 120 млн «квадратов» и обеспечение его доступности для не менее чем двух третей семей, передает «Радиоточка НСН».

