«Было бы правильно!»: Кирьянов предложил возрождать региональных застройщиков

«Мы решили, что у нас больше не будет обманутых дольщиков. И сегодня у нас проектное финансирование, работа через эскроу-счета… Решение по долевому строительству было принято в интересах людей. Но в процессе реализации решения из-за слабой активности банков, из-за ряда технических моментов мы потеряли много региональных застройщиков, которые работают на местах. Они не строили коттеджные поселки и небоскребы в Москве, но которые строили в год один-два дома – небольших, но которые можно было бы использовать для расселения аварийного жилья, для покупки квартир медикам, специалистов в регионах… Сегодня, может быть, удастся таких региональных застройщиков возродить и простимулировать. Это было бы правильно, нужно искать такие механизмы», - сказал Кирьянов.

Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что цены на жилье будут расти независимо от ставки Банка России, передает «Радиоточка НСН».

