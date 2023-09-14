«Было бы правильно!»: Кирьянов предложил возрождать региональных застройщиков
Мелкие застройщики могли бы строить в год один-два дома, которые можно было бы использовать, в частности, для расселения аварийного жилья, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Необходимо возродить региональных застройщиков и простимулировать их, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Мы решили, что у нас больше не будет обманутых дольщиков. И сегодня у нас проектное финансирование, работа через эскроу-счета… Решение по долевому строительству было принято в интересах людей. Но в процессе реализации решения из-за слабой активности банков, из-за ряда технических моментов мы потеряли много региональных застройщиков, которые работают на местах. Они не строили коттеджные поселки и небоскребы в Москве, но которые строили в год один-два дома – небольших, но которые можно было бы использовать для расселения аварийного жилья, для покупки квартир медикам, специалистов в регионах… Сегодня, может быть, удастся таких региональных застройщиков возродить и простимулировать. Это было бы правильно, нужно искать такие механизмы», - сказал Кирьянов.
Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что цены на жилье будут расти независимо от ставки Банка России, передает «Радиоточка НСН».
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