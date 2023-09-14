В Госдуме заявили, что цены на жилье вырастут независимо от решений ЦБ
На цены на жилье влияет также рост цен на стройматериалы и импортные компоненты, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Цены на жилье будут расти независимо от ставки Банка России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН. По его словам, цены растут уже сейчас, где-то и спекулятивно.
«Как поведет себя строительство? Говорить о том, что цена на жилье – первичное или вторичное – значит врать самому себе. Цены будут расти. Вопрос, на сколько. К сожалению, тут важны не только решения ЦБ, но влияет и рост цен на стройматериалы, импортные компоненты. Цены уже сейчас растут, может быть, где-то и спекулятивно. Например, за последние месяцы выросли цены на вторичное жилье, которое давно не продавалось. И цена выросла, и продажи пошли… Цены на вторичный рынок, подтягивающиеся к новостройкам, говорят о психологическом факторе: люди понимают, что инвестирование сбережений в доллары, евро ненадежны, и инвестируют в «бетон», пытаясь максимально себя обезопасить», - сказал Кирьянов.
Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что Банк России на ближайшем заседании вряд ли поднимет ставку. Однако, указал он, это не значит, что она больше не будет повышена в этом году, передает «Радиоточка НСН».
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