В Госдуме заявили, что цены на жилье вырастут независимо от решений ЦБ

«Как поведет себя строительство? Говорить о том, что цена на жилье – первичное или вторичное – значит врать самому себе. Цены будут расти. Вопрос, на сколько. К сожалению, тут важны не только решения ЦБ, но влияет и рост цен на стройматериалы, импортные компоненты. Цены уже сейчас растут, может быть, где-то и спекулятивно. Например, за последние месяцы выросли цены на вторичное жилье, которое давно не продавалось. И цена выросла, и продажи пошли… Цены на вторичный рынок, подтягивающиеся к новостройкам, говорят о психологическом факторе: люди понимают, что инвестирование сбережений в доллары, евро ненадежны, и инвестируют в «бетон», пытаясь максимально себя обезопасить», - сказал Кирьянов.

Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что Банк России на ближайшем заседании вряд ли поднимет ставку. Однако, указал он, это не значит, что она больше не будет повышена в этом году, передает «Радиоточка НСН».

