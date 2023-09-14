В гильдии риэлторов заявили, что повышение взноса по ипотеке замедлит спрос

«На вторичном рынке с весны 2023 года цены стабильно росли, но, с моей точки зрения, с октября рост цен на вторичном рынке замедлится. На первичном – пока непонятно, что будет со льготной программой ипотеки, как она изменится в связи с повышением лимита первоначального взноса с 15% до 20%. Для вторичного рынка это не критичная ситуация, а вот для первичного рынка и рынка, субсидированного государством - это существенно. Это на 25% увеличивает первый взнос. Для людей, которые получают льготы от государства, первый взнос является существенным фактором, влияющим на возможность приобретения жилья в ипотеку. И мне кажется, это как минимум замедлит рост спроса на ипотеку с субсидированием. А такая ипотека сейчас занимает более 50% от всех выдаваемых кредитов в стране», - сказал Апрелев.

Ранее правительство повысило размер первого взноса с 15% до 20% по ипотечным программам с господдержкой, а также снизило на 0,5 п.п. размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготных программ, напоминает «Радиоточка НСН».

