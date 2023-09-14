Риелтор Апрелев заявил о подорожании аренды жилья

После Нового года произойдет снижение цен на аренду жилья, которое будет длиться до июля, отметил в эфире НСН Константин Апрелев.

С августа в большинстве крупных городов пошел сезонный рост ставок аренды, он продлится всю осень по декабрь, до начала Нового года, заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

Работа в убыток: «Ужесточение» ипотеки не заставит застройщиков снизить цены

«Если говорить о рынке аренды жилья, то с августа в большинстве крупных городов происходит сезонный рост ставок аренды. Рост длится всю осень по декабрь, до начала Нового года, затем постепенно происходит снижение, которое длится до июля. Рост обычно составляет до 10-15% в Москве, в других городах рост меньше. Тренд совпал с ростом интереса к ипотеке, поэтому существенного роста ставок не произойдет, хотя в августе он составил от 3 до 10% в различных городах России», - сказал Апрелев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что необходимо возродить региональных застройщиков и простимулировать их, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЖильеАренда

Горячие новости

Все новости

партнеры