Риелтор Апрелев заявил о подорожании аренды жилья

«Если говорить о рынке аренды жилья, то с августа в большинстве крупных городов происходит сезонный рост ставок аренды. Рост длится всю осень по декабрь, до начала Нового года, затем постепенно происходит снижение, которое длится до июля. Рост обычно составляет до 10-15% в Москве, в других городах рост меньше. Тренд совпал с ростом интереса к ипотеке, поэтому существенного роста ставок не произойдет, хотя в августе он составил от 3 до 10% в различных городах России», - сказал Апрелев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что необходимо возродить региональных застройщиков и простимулировать их, передает «Радиоточка НСН».

