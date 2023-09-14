Прежние ставки: Названы причины «всплеска» спроса на вторичное жилье

Он напомнил, что в пандемийный период темпы роста цен на первичном рынке были выше, чем на вторичном. При этом, указал он, как только ставки на «первичке» вернулись в нормальное состояние с прошлого года, пошел «перекос» в пользу вторичного рынка.

«На вторичном рынке раньше, в пандемийный период, кредиты предоставлялись по обычной ставке, а на первичном – по нерыночной, сниженной ставке. Это и привело к тому, что на потребительском рынке почти все интересные объекты с коротким сроком ввода в эксплуатацию были выкуплены. Темпы роста цен на первичном рынке были выше, чем на вторичном, и как только ставки на «первичке» вернулись с нормальное рыночное состояние с мая 2022 года, пошел перекос в пользу «вторички», где цены разогнались не так сильно. И у нас опять 50%, а то и больше сделок совершается на вторичном рынке», - резюмировал Апрелев.

Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что цены на жилье будут расти независимо от ставки Банка России, передает «Радиоточка НСН».

