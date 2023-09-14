Прежние ставки: Названы причины «всплеска» спроса на вторичное жилье

Повышенный спрос на вторичном рынке жилья должен закончиться к концу сентября, отметил в эфире НСН Константин Апрелев. 

После увеличения ключевой ставки ЦБ российские банки не сразу повышают свои ставки и временно сохраняют прежние, из-за чего произошел всплеск спроса на жилье, рассказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

«Понятно, что увеличение ключевой ставки этим летом опять поменяло тренды в спросе. Ипотечная ставка после двух изменений ключевой приблизилась к 14% по вновь выдаваемым кредитам. И возник небольшой период ажиотажного спроса к покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Почему? Потому что после увеличения ключевой ставки банки не сразу увеличивают свои ставки, заявляя, что они временно сохраняют прежние. И вызванный этим всплеск спроса к концу сентября закончится», - сказал Апрелев.

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Он напомнил, что в пандемийный период темпы роста цен на первичном рынке были выше, чем на вторичном. При этом, указал он, как только ставки на «первичке» вернулись в нормальное состояние с прошлого года, пошел «перекос» в пользу вторичного рынка.

«На вторичном рынке раньше, в пандемийный период, кредиты предоставлялись по обычной ставке, а на первичном – по нерыночной, сниженной ставке. Это и привело к тому, что на потребительском рынке почти все интересные объекты с коротким сроком ввода в эксплуатацию были выкуплены. Темпы роста цен на первичном рынке были выше, чем на вторичном, и как только ставки на «первичке» вернулись с нормальное рыночное состояние с мая 2022 года, пошел перекос в пользу «вторички», где цены разогнались не так сильно. И у нас опять 50%, а то и больше сделок совершается на вторичном рынке», - резюмировал Апрелев.

Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что цены на жилье будут расти независимо от ставки Банка России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
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