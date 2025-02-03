6.02.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ипотечное зачатие. Как изменится рынок недвижимости в 2025 году»

Российское правительство обсуждает проект так называемого «ипотечного зачатия». Идею о новой схеме льготного кредита на покупку жилья под фиксированные 6% годовых предложили на днях представители строительной отрасли на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Согласно нему, льготную ипотеку получат бездетные молодые семьи, которые только планирует родить ребёнка в течение двух лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Сейчас оригинальную инициативу отправили на согласование в финансовый блок правительства. Эксперты утверждают, что идея пока не до конца продумана и в нынешнем виде имеет лазейки для махинаций. При этом рынок недвижимости в ожидании очередного заседания Центробанка по ключевой ставке, которое состоится уже 14 февраля.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как льготная ипотека под 6% годовых отразится на рынке недвижимости?

Как изменился рынок недвижимости после повышения ключевой ставки?

Каковы прогнозы на 14 февраля: каким будет решение ЦБ?

Как изменился спрос на ипотеку?

Как изменятся цены на покупку и аренду жилья в 2025 году?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;

Застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгюль Юсупова;

Финансовый советник, кандидат экономических наук Светлана Петрова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



