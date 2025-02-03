6.02.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ипотечное зачатие. Как изменится рынок недвижимости в 2025 году»
Российское правительство обсуждает проект так называемого «ипотечного зачатия». Идею о новой схеме льготного кредита на покупку жилья под фиксированные 6% годовых предложили на днях представители строительной отрасли на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Согласно нему, льготную ипотеку получат бездетные молодые семьи, которые только планирует родить ребёнка в течение двух лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Сейчас оригинальную инициативу отправили на согласование в финансовый блок правительства. Эксперты утверждают, что идея пока не до конца продумана и в нынешнем виде имеет лазейки для махинаций. При этом рынок недвижимости в ожидании очередного заседания Центробанка по ключевой ставке, которое состоится уже 14 февраля.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как льготная ипотека под 6% годовых отразится на рынке недвижимости?
- Как изменился рынок недвижимости после повышения ключевой ставки?
- Каковы прогнозы на 14 февраля: каким будет решение ЦБ?
- Как изменился спрос на ипотеку?
- Как изменятся цены на покупку и аренду жилья в 2025 году?
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;
- Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;
- Застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгюль Юсупова;
- Финансовый советник, кандидат экономических наук Светлана Петрова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8