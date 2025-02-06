«Хотят пространства!»: Риелторы призвали развивать ИЖС для поднятия демографии
Сегодня в 70% городов России не строится новое многоквартирное жилье, из-за чего половина населения просто не имеет шанса купить жилье по льготной ипотеке, заявил в пресс-центре НСН Константин Апрелев.
Лучше всего рождаемость простимулирует развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так как планировать двух и более детей гражданам комфортно, только если они понимают, что у них есть необходимое пространство. Об этом в пресс-центре НСН рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«Еще один момент, который, на мой взгляд, лучшим образом стимулирует рождаемость – это, конечно же, поддержка ИЖС. Потому что желание иметь не одного, не двух, а трех детей возникает только в том случае, если у вас есть пространство. В городских квартирах создать это пространство для больших семей крайне сложно. В идеале, чтобы человек мог хорошо жить и полноценно развиваться, ему нужна отдельная комната. Нужна специальная программа для стимулирования развития территорий под ИЖС в окружении крупных и средних городов с населением до 500 тысяч человек. И в ИЖС себестоимость каждого квадратного метра ниже», - заявил он.
Также Апрелев отметил, что половина жителей России, которые могут себе позволить льготную ипотеку, не получат свое жилье просто потому, что оно не строится в 70% городов страны.
«Сейчас половина населения России, которая могла бы купить жилье в льготную ипотеку, получить её не может. Потому что в 70% городов страны новое многоквартирное жилье не строится, и вряд ли будет строиться в ближайшие годы. То есть мы, создавая льготный режим, оставляем за его чертой половину населения, хотя они могли бы получать эти льготы. Президент РФ Владимир Путин в декабре предлагал обратить внимание на рынок вторичного жилья в тех городах, где новое жилье не строится, чтобы с его помощью поддержать граждан. И я что-то не увидел пока никаких программ Минстроя в этом направлении», - отметил он.
Ранее застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова в пресс-центре НСН отметила, что в 2025 году доля программ рассрочки от застройщиков, которые предлагаются гражданам для приобретения жилья, составила 64%, тогда как стандартная рыночная ипотека под 30% годовых - всего 3%.
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