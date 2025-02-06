«Хотят пространства!»: Риелторы призвали развивать ИЖС для поднятия демографии

Лучше всего рождаемость простимулирует развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так как планировать двух и более детей гражданам комфортно, только если они понимают, что у них есть необходимое пространство. Об этом в пресс-центре НСН рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Еще один момент, который, на мой взгляд, лучшим образом стимулирует рождаемость – это, конечно же, поддержка ИЖС. Потому что желание иметь не одного, не двух, а трех детей возникает только в том случае, если у вас есть пространство. В городских квартирах создать это пространство для больших семей крайне сложно. В идеале, чтобы человек мог хорошо жить и полноценно развиваться, ему нужна отдельная комната. Нужна специальная программа для стимулирования развития территорий под ИЖС в окружении крупных и средних городов с населением до 500 тысяч человек. И в ИЖС себестоимость каждого квадратного метра ниже», - заявил он.