«Первенец к 35 годам»: Молодые россияне перестали справляться со льготной ипотекой
Согласно госпрограммам, первоначальный взнос по ипотеке должен быть 20%, однако уже звучат цифры в 30% и 50%, и непонятно, откуда молодая семья должна брать такие деньги, заявила в пресс-центре НСН Светлана Петрова.
Размеры первоначального взноса по ипотеке и быстрорастущие цены на квадратный метр сегодня вынуждают граждан сильно откладывать рождение первого ребенка, чтобы сосредоточиться на карьере и накоплении денег. Об этом в пресс-центре НСН заявила финансовый советник, кандидат экономических наук Светлана Петрова.
«К сожалению, финансовое планирование – не сильная сторона многих наших семей. Что касается ипотеки, то все мы говорим про ставки – льготные или рыночные. Но нужно учитывать и размер первоначального взноса. По государственным программам поддержки он заявлен 20%, но мы уже слышим и про 30%, и про 50%. Откуда молодой семье взять деньги на этот взнос? Нужно закончить учебу, пойти работать, начать строить свою карьеру и откладывать деньги. Другой момент – какая бы ставка ни была льготная, цены на квадратный метр по весьма средним оценкам за период действия программ льготной ипотеки выросли в два раза! Соответственно, вырос и средний ежемесячный ипотечный платеж», - пояснила она.
Петрова подчеркнула, что все эти факторы приводят к тому, что семьи рожают своего первого ребенка только к 35 годам.
«Фактически невозможно сейчас одному работающему члену семьи выплачивать ипотечный платеж. То есть работать должны и супруг, и супруга, иначе они «не потянут». И всё это при финансовом планировании отодвигает срок зачатия ребенка. Так как молодыми у нас считаются семьи до 35 лет, а по данным ДОМ.РФ средний возраст ипотечного заемщика составляет 36 лет, то и получается, что с учетом инициативы об ипотечном зачатии, у нас первого ребенка спланируют только к 35 годам. И не будет ли он единственным в семье? Не сыграет ли эта инициатива злую шутку с теми, кто планирует свои финансы?», - отметила она.
Ранее застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова в пресс-центре НСН заявила, что для улучшения демографии в России необходимо, чтобы женщина чувствовала себя уверенно, поэтому в этой связи огромную роль сыграло бы увеличение минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
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