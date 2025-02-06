«Первенец к 35 годам»: Молодые россияне перестали справляться со льготной ипотекой

Петрова подчеркнула, что все эти факторы приводят к тому, что семьи рожают своего первого ребенка только к 35 годам.

«Фактически невозможно сейчас одному работающему члену семьи выплачивать ипотечный платеж. То есть работать должны и супруг, и супруга, иначе они «не потянут». И всё это при финансовом планировании отодвигает срок зачатия ребенка. Так как молодыми у нас считаются семьи до 35 лет, а по данным ДОМ.РФ средний возраст ипотечного заемщика составляет 36 лет, то и получается, что с учетом инициативы об ипотечном зачатии, у нас первого ребенка спланируют только к 35 годам. И не будет ли он единственным в семье? Не сыграет ли эта инициатива злую шутку с теми, кто планирует свои финансы?», - отметила она.

Ранее застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова в пресс-центре НСН заявила, что для улучшения демографии в России необходимо, чтобы женщина чувствовала себя уверенно, поэтому в этой связи огромную роль сыграло бы увеличение минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

