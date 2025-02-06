«Внес 10% и ждет»: Риелторы заявили, что ипотеку на рынках новостроек заменит рассрочка

Застройщики будут перестраивать свои процессы в сторону рассрочки для покупателей жилья, когда на рынке окончательно сформируется модель «дольщик внес 10% стоимости и ждет, когда дом построится». Об этом в пресс-центре НСН рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Застройщикам придется слезть с иглы дешевых кредитов, перестроить свой бизнес и существенно повысить эффективность всех процессов в строительстве. И выиграют те застройщики, которые умеют управлять себестоимостью, делать всё быстро и качественно. Естественно, мы потеряем кого-то из застройщиков и дольщиков. Но у застройщиков есть инструменты. Мы видим, как меняется структура привлечения денежных средств, что всё чаще для покупки жилья предлагается рассрочка, по крайней мере на период строительства жилья. И это может привести к трансформации законодательства в части ФЗ-214. Модель, когда дольщик должен был внести 100% стоимости жилья на эскроу-счет, в том числе с помощью ипотеки, а потом сидеть и ждать, будет трансформироваться в модель «дольщик внес 10% стоимости и ждет, когда дом построится». На мой взгляд, рынок будет дрейфовать в эту сторону. Плюс рассрочка при продаже жилья, когда оно уже построено. Это тот тренд, по которому рынок будет двигаться в условиях высоких ставок по ипотеке», - рассказал спикер НСН.