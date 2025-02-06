«Будут балансировать»: На рынке недвижимости ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ

Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что не видит предпосылок для роста или снижения ключевой ставки, тогда как Айгуль Юсупова допустила ее незначительное повышение.

Скорее всего, на заседании 14 февраля Центробанк РФ сохранит ключевую ставку и будет балансировать между желанием бороться с инфляцией и давлением общественности из-за стагнации в экономике и закрытия инвестпроектов. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Думаю, что ключевая ставка останется неизменной, потому что, с одной стороны, есть желание Центробанка бороться с инфляцией, а с другой стороны, есть колоссальное давление со стороны политиков и бизнеса. Стагнация в экономике нарастает, инвестиционные проекты сворачиваются, и это угроза для будущего страны. Поэтому Центробанк будет балансировать», - считает она.

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В свою очередь почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев придерживается того же мнения. В пресс-центре НСН он отметил, что ситуация все-таки не так критична для поднятия ставки, как ранее считал ЦБ.

«Инфляционные риски продолжают нарастать. Сегодня ситуация не так плоха, как ожидал Центробанк, поэтому может сработать политическая составляющая и, наверное, ставку сохранят на том же уровне. То, что снижения не будет, это еще более высокая вероятность», - считает он.

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При этом застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова в пресс-центре НСН в отличии от своих коллег допустила незначительный рост ставки, несмотря на то, что согласна с предыдущими экспертами НСН.

«Хотелось бы снижения, но, я думаю, что она останется на прежнем уровне, либо мы увидим незначительную корректировку в сторону роста», - заявила Айгуль.

Ранее финансовые аналитики допустили, что по итогу 2025 года инфляция составит 6,8%, следует из ежемесячного опроса экспертов, представленного Центробанком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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