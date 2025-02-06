«Будут балансировать»: На рынке недвижимости ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ

Скорее всего, на заседании 14 февраля Центробанк РФ сохранит ключевую ставку и будет балансировать между желанием бороться с инфляцией и давлением общественности из-за стагнации в экономике и закрытия инвестпроектов. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Думаю, что ключевая ставка останется неизменной, потому что, с одной стороны, есть желание Центробанка бороться с инфляцией, а с другой стороны, есть колоссальное давление со стороны политиков и бизнеса. Стагнация в экономике нарастает, инвестиционные проекты сворачиваются, и это угроза для будущего страны. Поэтому Центробанк будет балансировать», - считает она.