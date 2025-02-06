«64% против 3%»: Застройщики подтвердили тренд 2025 года на рассрочку при покупке жилья
Объем ипотечных сделок в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился на 71% по количеству сделок, такие цифры нельзя игнорировать, заявила в пресс-центре НСН Айгуль Юсупова.
В 2025 году доля программ рассрочки от застройщиков, которые предлагаются гражданам для приобретения жилья, составила 64%, тогда как стандартная рыночная ипотека под 30% годовых - всего 3%. Об этом в пресс-центре НСН заявила застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова.
«По итогам января 2025 года объем ипотечных сделок по сравнению с январем 2024 года снизился на 71% по количеству сделок и на 68% по сумме. Это достаточно серьезный показатель, и игнорировать эту тенденцию застройщики не могут. Структура спроса и структура продаж в наших проектах сильно изменилась. Объем льготной ипотеки в наших продажах по объектам в Москве в январе 2025 года составил всего 25%. Доля стандартной рыночной ипотеки под 30% годовых составила всего 3%. Еще 8% - это приобретение квартир за наличку, и 64% - это программы рассрочки, которые мы предлагаем нашим покупателям. В ближайший год рассрочки будут в тренде на рынке недвижимости. На Дальнем Востоке ситуация другая – там «рулит» дальневосточная ипотека под 2% годовых, это 60% в структуре продаж», - рассказала она.
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил в пресс-центре НСН, что застройщики будут перестраивать свои процессы в сторону рассрочки для покупателей жилья, когда на рынке окончательно сформируется модель «дольщик внес 10% стоимости и ждет, когда дом построится».
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