«Лизинг и ИЖС»: Депутат Разворотнева об альтернативах «ипотечному зачатию»
Строительство ИЖС может помочь гражданам комфортнее приобрести жилье, так как там меньше ставка и дешевле квадратные метры, заявила в пресс-центре НСН Светлана Разворотнева.
Чтобы помочь сегодня гражданам, у которых нет возможности приобрести жилье в ипотеку, можно предложить им лизинг жилья, при котором часть их платежей за квартиру засчитываются, как будущие ипотечные взносы. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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«Сегодня очень большому количеству людей недоступна покупка жилья с помощью ипотечного кредита. Мне кажется, самое продуктивное и перспективное решение этой проблемы – создание наемного жилья, или лизинг жилья, когда люди живут в наемном жилье, и часть платежей засчитываются, как будущие ипотечные взносы. В какой-то момент они смогут выкупить квартиру. Такие формы уже реализуются на Дальнем Востоке. Нам нужно диверсифицировать и способы приобретения, и меры поддержки. Одно из направлений диверсификации – индивидуальное жилищное строительство: там и ставка меньше, и квадратные метры дешевле. Но там свои риски – до недавнего времени дольщики никак не были защищены», - пояснила она.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении льготной ипотеки для жителей региона, аналогичной дальневосточной программе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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