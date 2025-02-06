«Не этично»: Депутат Разворотнева назвала идею об «ипотечном зачатии» фантастической

Идея об «ипотечном зачатии» - совершенно нереализуемая, так как государство не вправе заставлять граждан рожать детей или наказывать их за невыполнение этой функции. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Российское правительство обсуждает проект так называемого «ипотечного зачатия». Идею о новой схеме льготного кредита на покупку жилья под фиксированные 6% годовых предложили на днях представители строительной отрасли на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Согласно нему, льготную ипотеку получат бездетные молодые семьи, которые пообещают родить ребёнка в течение двух лет. Разворотнева отметила, что такого законопроекта еще не было в Госдуме.