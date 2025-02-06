«Не этично»: Депутат Разворотнева назвала идею об «ипотечном зачатии» фантастической
Идея давать гражданам льготный кредит под 6% при условии рождения ребенка - серьезный риск для семьи, так как при изменении личных обстоятельств они останутся в кабале, заявила в пресс-центре НСН Светлана Разворотнева.
Идея об «ипотечном зачатии» - совершенно нереализуемая, так как государство не вправе заставлять граждан рожать детей или наказывать их за невыполнение этой функции. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Российское правительство обсуждает проект так называемого «ипотечного зачатия». Идею о новой схеме льготного кредита на покупку жилья под фиксированные 6% годовых предложили на днях представители строительной отрасли на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Согласно нему, льготную ипотеку получат бездетные молодые семьи, которые пообещают родить ребёнка в течение двух лет. Разворотнева отметила, что такого законопроекта еще не было в Госдуме.
«Такой законопроект в Госдуме не появлялся. Предоставление льготного кредита под обязанность родить детей, мне кажется, абсолютно фантастическая идея. Она рискованная: может быть, люди не смогут родить ребенка, например, изменятся обстоятельства, распадется семья, или по медицинским показаниям не смогут родить – и останутся в кабале с повышенным кредитом. С этической и юридической точки зрения нельзя заставить кого-то рожать под угрозой финансового наказания. Конечно, это предложение вряд ли пройдет, но другие надо обсуждать, особенно в условиях, когда большому числу россиян недоступна покупка жилья в ипотеку», - пояснила она.
Ранее стало известно, что согласно предварительным данным, за три недели января в России было выдано на 71% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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