«Нужна уверенность»: В России призвали повысить пособия по уходу за ребенком для женщин

«Чтобы демография в стране улучшалась, нужно двигаться в направлении пособия для женщин. Необходимо, чтобы спокойных и уверенных женщин в нашей стране было больше. Если бы была возможность увеличить сумму минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком, увеличить процент от зарплаты, который выплачивается ежемесячно женщинам в период ухода за ребенком до 1,5 лет, то, я считаю, это однозначно положительно отразилось бы на демографической ситуации в нашей стране», - рассказала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что чтобы помочь сегодня гражданам, у которых нет возможности приобрести жилье в ипотеку, нужно предложить им лизинг жилья, при котором часть их платежей за квартиру засчитываются, как будущие ипотечные взносы.

