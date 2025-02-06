«Нужна уверенность»: В России призвали повысить пособия по уходу за ребенком для женщин
Для поднятия демографии в стране необходимо дать женщинам уверенность в завтрашнем дне и стабильность, чтобы они перестали бояться заводить детей, заявила в пресс-центре НСН Айгуль Юсупова.
Для улучшения демографии в России необходимо, чтобы женщина чувствовала себя уверенно, поэтому в этой связи огромную роль сыграло бы увеличение минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Об этом в пресс-центре НСН заявила застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова.
«Чтобы демография в стране улучшалась, нужно двигаться в направлении пособия для женщин. Необходимо, чтобы спокойных и уверенных женщин в нашей стране было больше. Если бы была возможность увеличить сумму минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком, увеличить процент от зарплаты, который выплачивается ежемесячно женщинам в период ухода за ребенком до 1,5 лет, то, я считаю, это однозначно положительно отразилось бы на демографической ситуации в нашей стране», - рассказала она.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что чтобы помочь сегодня гражданам, у которых нет возможности приобрести жилье в ипотеку, нужно предложить им лизинг жилья, при котором часть их платежей за квартиру засчитываются, как будущие ипотечные взносы.
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