23.09.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Хайп на насилии. Когда треш-стримеров призовут к ответственности?»

В последнее время треш-стримеры совсем потеряли грани реальности в погоне за хайпом. Ради лайков и просмотров они выкладывают ролики, в которых издеваются над прохожими, примечательно, что возраст треш-стримеров становится все младше и младше. В Ленинградской области школьница-блогер издевалась над бездомным - поджигала ему бороду и предлагала выпивку. В Москве женщину заставляли раздеться и лечь на трамвайные рельсы, а когда она отказалась, брызнули в лицо из перцового баллончика. И таких случаев становится все больше и больше. В свою очередь законодатели уже подготовили проект закона запрещающий публичную демонстрацию контента, содержащего сцены насилия, угрозу жизни и здоровью человека, унижающие человеческое достоинство и направили его в Правительство.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, когда законопроект может вступить в силу и какое наказание может постигнуть треш-стримеров? Почему контент с насилием так популярен среди интернет пользователей? И что делать, если твой ребенок смотрит треш-стримы?

Участники пресс-конференции:

Председатель совета по культуре Молодёжного Парламента при ГД РФ Александр Солонкин;

Ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев;

Директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий;

Приглашены:

Блогеры и стримеры.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



