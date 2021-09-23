«Диалог вместо лая». В молодежном парламенте пообещали блогерам дискуссию

Председатель Совета по культуре молодёжного парламента при Госдуме Александр Солонкин заявил на пресс-конференции в НСН о готовности к диалогу со стримерами. ютуберами и другими авторами видеоконтента в интернете.

«Когда вы говорите, что коварная и ужасная система все запрещает, я предлагаю поговорить в другом контексте. Вопрос не о запретах, а в так называемой «цифровой экологии». Сейчас выделяются огромные ресурсы с точки зрения получения грантов молодыми специалистами – журналистам, блогерамми. А есть еще пранкеры, ютуберы, вайнеры. Сейчас ежедневно меняется терминология и, по сути, когда мы говорим про какой-то федеральный закон, что-либо запрещающий, это вопрос не одного закона, а того, что в принципе должна измениться законодательная база. Мы живем в эпоху цифрового бума, когда настолько быстро правила меняются. И мы должны друг другу помогать, а не как на некоторых дебатах, когда люди друг на друга лают. Наши площадки открыты для дискуссий и предложений», - сказал Солонкин.

Со своей стороны, директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий заявил о необходимости диалога даже с «маргиналами».

«Причина, по которой неприятных и резонансных событий в стриминге стало больше, сугубо статистическая. Стриминг – штука с очень низким порогом входа – он минимальный и для маргинала, и для талантливого человека, который хочет развиваться и двигаться вперед. Стримить может и маргинал, у которого нет никакого внутреннего «удержа», а решение – в самоконтроле, в диалоге, в том, чтобы зайти на этих людей и с ними общаться. Хейтеры становятся друзьями, потому что есть огромная потребность в диалоге между аудиторией и стримерами. При этом маргиналы от запретов только распаляются и начинают идти дальше», - предупредил Лисецкий.

