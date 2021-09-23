«Закон о треше?» Стример Ягодка рассказал о табу и отсутствии «понятной грани»

Популярный блогер и стример Герман Ягодка заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».

«Я жду все-таки закон, чтобы понять, что такое треш? Например, есть стример, который может нюхать трусы своей матери, бьет ее, целуется с ней – для меня это треш, а для кого-то нет. Надо эту грань понимать, потому что у каждого своя грань треша. Поэтому мы ждем закон, чтобы понять, что именно нельзя», - сказал Ягодка.

При этом он рассказал, какие «табу» бывают у стримеров.

«Лично у меня и у многих нормальных стримеров есть главные правила. Не обсуждать правительство, мы не рекламируем, за кого голосовать. Мы не говорим о религии, не говорим о фашизме и подобных вещах. Это - табу, этим не надо заниматься. Мы делаем развлекательный контент, но у каждого он свой. До какого-то времени я считал, что яйца об голову бить не очень, но приходит ко мне девушка и говорит, что хочет заработать денег «на ресницы» и согласна разбить яйцо об голову. Я, кстати, разбивал себе 50 яиц об голову за денюжку, волосы себя чувствовали потом отлично», - похвастался Герман.

