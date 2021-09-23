«Дети не смотрят». Блогер открестился от показа треш-стримов несовершеннолетним

Детям неинтересен контент взрослых стримеров, заявил блогер и стример Герман Ягодка на пресс-конференции «Хайп на насилии. Когда треш-стримеров призовут к ответственности?» в пресс-центре НСН.

«Мы ждем закон, чтобы понять, что нельзя делать. У нас есть правила, мы не обсуждаем правительство, не говорим о религии, о фашизме – это табу. Мы делаем развлекательный контент. У меня есть статистика Youtube, которая показывает, что меня смотрят [люди] 24-35 лет, это больше 50 процентов народу. Возраст до 17 лет – это 0 процентов, дети не смотрят. Я на своих стримах ставлю пометку "18+". Если какой-то ребенок зашел с родительского аккаунта и начал это смотреть – как я могу понять? Надо, чтобы родители следили. Да и вообще есть YouTube Kids. По-хорошему, детям это неинтересно, лично мой контент неинтересен», - отметил блогер.

Ягодка рассказал о том, что в общественных местах известных стримеров, как правило, узнают только взрослые люди. По его словам, за его карьеру ни один ребенок не подошел и не попросил сфотографироваться.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что говорит об обществе возросшая популярность трэш-стримов, в ходе которых блогеры в прямом эфире издеваются над своими жертвами.

