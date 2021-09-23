«Не у всех есть две извилины». Самыми популярными стримами оказался не треш, а видеоигры
Михаил Лисецкий сказал на пресс-конференции в НСН, что треш-стримеров крупные платформы сразу блокируют, и они успевают заработать и «хайпануть» всего один раз.
Директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий рассказал на пресс-конференции в НСН о самых популярных жанрах стримов, признав, что встречаются и маргиналы, успевающие «хайпануть один раз».
«Самые популярные категории – видеоигры. В этих видеоиграх может встречаться насилие. Но это старый разговор, сейчас уже даже президент одобряет видеоигры, мы прошли этот путь. Потом идут РЛ-стримы, но не все они касаются агрессивного контента. 99% - это разговорные стримы, гуляние по улицам. Потом идут творческие, музыкальные, арт-стримы», - рассказал Лисецкий.
При этом, по его словам, стримеров-маргиналов сразу блокируют.
«Где-то там внизу (рейтинга популярных стримов – прим. НСН) есть какое-то количество маргиналов, которые на следующий день получают бан. Да, один раз они хайпанули и, может быть, даже в тот момент они что-то заработали. Но, если у вас есть хотя бы две извилины в голове, вы не будете заниматься треш-стримами. Но не у всех они есть», - посетовал директор «Стримфеста».
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