«Свобода для греха». Депутат призвала к блокировке деструктивного контента

Инга Юмашева подчеркнула, что решения ограничить доступ детей в интернет уже были приняты в ряде стран.

Родители должны иметь возможность блокировать подозрительный контент, заявила депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в ходе пресс-конференции «Хайп на насилии. Когда треш-стримеров призовут к ответственности?» в пресс-центре НСН.

«Мы видим, что в эпоху доступности информации свобода в интернете понимается как свобода для греха. В Китае пытаются обезопасить свою нацию, там было ограничено время в интернете до 40 минут в день для детей, там ввели определенный ценз на виртуальные игры. За нарушение тех или иных правил уже идет определенная категория штрафов. Во многих стран запрещается деструктивная информация», - подчеркнула Юмашева.
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По словам депутата, сами родители не смогут контролировать тот поток информации, который получают современные дети.

«Родители должны и 24 часа следить за детьми, и успевать зарабатывать деньги, это нереально. У них и так в нынешний период времени предостаточно забот. Ответственность должна лежать на IT-гигантах, чтобы они открывали свои представительства и следовали законодательству РФ. С одной стороны, мы видим, что у нас порой нет нравственного примера, с другой – обилие деструктивного контента. Необходимо, чтобы родители могли добиваться блокировки таких ресурсов. В настоящий момент блокировки неэффективны», - подчеркнула депутат.

Юмашева также рассказала о подготовке поправок в Федеральный закон 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Популярный блогер и стример Герман Ягодка заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».

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ФОТО: Инга Юмашева
ТЕГИ:КонтентБлогерыБлокировкаДети
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