«Свобода для греха». Депутат призвала к блокировке деструктивного контента

По словам депутата, сами родители не смогут контролировать тот поток информации, который получают современные дети.

«Родители должны и 24 часа следить за детьми, и успевать зарабатывать деньги, это нереально. У них и так в нынешний период времени предостаточно забот. Ответственность должна лежать на IT-гигантах, чтобы они открывали свои представительства и следовали законодательству РФ. С одной стороны, мы видим, что у нас порой нет нравственного примера, с другой – обилие деструктивного контента. Необходимо, чтобы родители могли добиваться блокировки таких ресурсов. В настоящий момент блокировки неэффективны», - подчеркнула депутат.

Юмашева также рассказала о подготовке поправок в Федеральный закон 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Популярный блогер и стример Герман Ягодка заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».

