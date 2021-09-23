«Раньше смотрели казни». Любовь к трешу объяснили человеческой психологией
По словам Лисецкого, люди во все времена любили смотреть треш, однако это всегда остается личным выбором каждого.
Директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий рассказал, почему люди любят смотреть треш в ходе пресс-конференции «Хайп на насилии. Когда треш-стримеров призовут к ответственности?» в пресс-центре НСН.
«Аудитория пластична, подвластна тому, что ей показывают. Вы можете в середине дня показывать лекции Юрия Лотмана, и часть зрителей захочет стать филологом. В то же самое время на той же кнопке условно-обобщенного телевизора можно показывать бандитов, и часть зрителей захочет стать бандитом. Что касается вопроса, почему люди любят смотреть казни – лично я бы не пошел смотреть, но какая-то часть хочет этого. Это вопрос к психологам и к контентмейкерам, что они предлагают – Лотмана или бандитов. После показа треша кто-то новый пришел, а кто-то и ушел, решил, после такого контента мы его смотреть не будем», - пояснил Лисецкий.
Ранее популярный блогер и стример Герман Ягодка рассказал на пресс-конференции в НСН, что известный персонаж стримов «депутат», которого закапывали в могилу, считал это актерской игрой.
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