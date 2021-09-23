«Раньше смотрели казни». Любовь к трешу объяснили человеческой психологией

Около 3,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки Город выделит 75 млн руб. на развитие сервисов проката электросамокатов С начала листопада городские службы стали чаще чистить город Крупные корпорации все чаще предпочитают классической аренде альтернативные варианты