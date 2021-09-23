Невозможно предсказать. Блогер рассказал о доходах популярных стримеров

Блогер и стример Герман Ягодка рассказал о доходах YouTube-блогеров в ходе пресс-конференции «Хайп на насилии. Когда треш-стримеров призовут к ответственности?» в пресс-центре НСН.

«Стримеры зарабатывают всегда по-разному. Я могу заработать за сегодня минимально 45 рублей - это одно сообщение донатское, а могу заработать и 800 тысяч за короткий срок. Например, один стрим с одной девушкой мне принес 26 тысяч, на следующий день мне девушки звонят и говорят: «К тебе можно приходить, пить и деньги получать? Нам реснички нужны, давай, мы готовы». Они пришли, посидели и я заработал 14 тысяч. Невозможно понимать, сколько ты сегодня заработаешь. У нас налогом донаты не облагаются», - объяснил блогер.

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму проект закона об уголовной ответственности за распространение в Сети информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда.