«Он очень крутой!» Герман Ягодка рассказал о стримах с «депутатом», побывавшем в могиле

Популярный блогер и стример Герман Ягодка рассказал на пресс-конференции в НСН, что известный персонаж стримов «депутат», которого закапывали в могилу, считал это актерской игрой.

«Валентин Владимирович – он очень крутой, ему донатят очень много. Он говорит, что он не жертва и это все игра, а кто-то говорит, что жертва. Когда его закапывали в могилу, это гремело по всем каналам. Человек очень пьет и говорит, что все это актерская игра», - отметил Ягодка.

При этом он рассказал, чем отличались его стримы с «депутатом» о тех, что делал осужденный блогер Reeflay.

«Я с ним стримил, у нас с ним были более «ламповые» стримы, именно общение. В свое время он был у Reeflay, который сидит за гибель девушки, Решетникова. Если я могу по договоренности кого-то ударить, хотя я не любитель этого, то он мог подойти сзади и яйцо об голову или взять и облить. Это хулиганские вещи, унижение. Но Валентин Владимирович говорил: "Мне все хорошо"», - утверждает Ягодка.

