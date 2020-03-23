25.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом»?

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Данный брифинг проводится в режиме Online. Поэтому у вас есть возможность задать свой вопрос Майе Ломидзе до брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с брифинга)



Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Об этом уже объявили Pegas Touristik, Anex Tour, «Библио Глобус» и «TUI Россия». Сохраняется сложная ситуация с российским туристами, которые из-за распространения коронавируса не могут вернуться домой. По оценке Ростуризма, сейчас за границей находится около 100 тысяч организованных туристов из России.

Какие убытки уже понес туристический рынок в связи со вспышкой коронавируса?

Как много российских туристов еще находится за границей?

Какая помощь оказывается туристам, которые из-за распространения коронавируса не могут вернуться домой?

Какие изменения ждет туристический рынок: новые форматы и новые предложения?

Ожидается ли уход туристических компаний с рынка?

Каковые туристические прогнозы на лето 2020?

Смогут ли туристы вернуться домой через наземную границу?



Участник брифинга:

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Онлайн брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей». Начало онлайн брифинга в 12:00





