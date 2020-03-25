В АТОР рассказали о более чем 30 млрд потерях турбизнеса

В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».

Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, сколько может потерять российский турбизнес из-за последствий пандемии.

«Если ситуация будет идти по пессимистичному сценарию и до сентября большинство направлений не откроются, мы можем сказать сколько будет недополучено дохода туроператорами по выездному и въездному туризму. По выездному туризму, по нашим подсчетам, это будет примерно 25 млрд рублей, по въездному – порядка 12 млрд рублей. Это по предварительной оценки, при сохранении нынешней ситуации и, учитывая, что сезон не состоится», - сказала Ломидзе.