В АТОР рассказали о более чем 30 млрд потерях турбизнеса
В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».
Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, сколько может потерять российский турбизнес из-за последствий пандемии.
«Если ситуация будет идти по пессимистичному сценарию и до сентября большинство направлений не откроются, мы можем сказать сколько будет недополучено дохода туроператорами по выездному и въездному туризму. По выездному туризму, по нашим подсчетам, это будет примерно 25 млрд рублей, по въездному – порядка 12 млрд рублей. Это по предварительной оценки, при сохранении нынешней ситуации и, учитывая, что сезон не состоится», - сказала Ломидзе.
Также она отметила, что потери туристического рынка считает Министерство экономического развития и Ростуризм, а также комитет по туризму Москвы на своем уровне. Они проводят еженедельный и ежемесячный мониторинг количества туристов, которые отказались, аннулировали свои поездки, а также сумм, которые они запрашивают у туроператоров. Это делается в целях оценить ущерб от реальных потерь и спрогнозировать потенциальные потери рынка, а соответственно проработать комплекс мер для компенсации. Собеседница НСН отметила, что «это достаточно беспрецедентная работа федеральных ведомств и московского комитета, до сих пор такого не делалось», а также призвала турагенства и туроператоров не игнорировать рассылку от ведомств форм подачи данных об их состоянии.
Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, как россиянам не остаться и без отпуска, и без денег.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News