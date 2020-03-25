Ломидзе: «Идеальный шторм» поможет турбизнесу не погибнуть полностью

«Сложилась такая немного парадоксальная ситуация, когда стало понятно, что практически вся туристическая индустрия – туроператоры, турагенства по всем видам туризма, отели, экскурсоводы и гиды, сопутствующие услуги – находится в одинаково сложном положении. Это как ни странно и ни противоречиво вселяет надежду в то, что отрасль не погибнет вся. Мы находимся в состоянии такого "идеального шторма" – закрыты не только туристические направления, но закрыт практически и просто въезд в Россию, к этому дополнилось еще и колебание валют. Все это вместе создает надежду, что отрасль вся умереть не может», - сказала Ломидзе.

Также она добавила, что к лету ожидается закрытие порядка 30% всех туроператоров и турагенств по России.

«Понятно, что из этого кризиса она [туротрасль] выйдет сильно измененной, меньше будет компаний, но они не обанкротятся в том алармистском контексте – тысячи недовольных туристов, проблемы с вывозом и ввозом, а просто какая-то часть компаний с рынка уйдет. По нашим оценкам порядка 30% туроператорского и турагенсткого бизнеса к лету тихо закроется, перестанет существовать», - уточнила исполнительный директор АТОР.

Ранее в пресс-центре НСН Майя Ломидзе рассказала, на что сейчас направленна деятельность туриндустрии.



